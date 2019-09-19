2019-09-19T21:00:11+03:00
Политика

СБ ООН отклонил резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая

Представленный Москвой и Пекином документ также не нашел поддержки в Совете
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и КувейтаСовет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и КувейтаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Безопасности ООН отклонил совместную резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в сирийской Идлибе, поскольку Россия и Китай высказались против ее принятия.

Остальные 12 членов СБ документ поддержали, еще одна страна воздержалась. При этом представленная Пекином и Москвой резолюция по тому же вопросу также была отклонена.

Документы различаются лишь тем, что Бельгия, ФРГ и Кювейт предложили сторонам прекратить огонь 21 сентября в 12:00, а Россия и КНР - в полночь 20 сентября. В разработанном нашей страной проекте указывается также на несоответствие координат объектов в сирийской провинции их реальному расположению и отмечается нераспространение режима перемирия на военные операции против лиц, связанных с террористами, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ООН ранее обвинила Россию в нанесении ударов по больницам в Идлибе, хотя организация не имеет собственных наблюдателей в республике. Объединение опирается на недостоверную информацию, что значительно затрудняет расследование преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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