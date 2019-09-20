2019-09-20T16:34:51+03:00
Политика

МИД Украины констатировал развал санкционного режима против России

Попытка изолировать Москву от международного сообщества потерпела провал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Киеве недовольны политикой европейский стран в отношении РоссииВ Киеве недовольны политикой европейский стран в отношении РоссииФото: REUTERS
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Введенные Западом антироссийские санкции переживают период деградации - Европа продляет ограничительные меры, но попытка изолировать Москву уже потерпела крах, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дипломат напомнил, что санкционный режим - это целостный механизм, и если кто-то из лидеров начинает обмениваться визитами с властями РФ, то это сказывается на нем.

"Решение ПАСЕ, приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций - все это провалы, распад, отпадение кусочков большого санкционного механизма", - посетовал Пристайко.

По его мнению, санкции начинают разваливаться "идеологически", и некоторые идеи зарубежных партнеров Украины лишь способствуют этому. Так, например, в Киеве не "находит понимания" план по постепенному снятию ограничительного режима за продвижение в исполнении минских соглашений.

"Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится", - сказал министр в интервью "Европейской газете".

Сайт kp.ru писал, что по всей Европе выступают в пользу отмены санкций против России. Так, например, бельгийский парламент признал ограничительные меры контрпродуктивными, а Франция на себе ощущает ущерб от такой политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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