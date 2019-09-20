2019-09-20T21:32:07+03:00
Политика

В администрации президента США подтвердили дату встречи Зеленского с Трампом

Президенты встретятся в рамках Генассамблеи ООН
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп обсудит экономическую ситуацию в Украине с ЗеленскимТрамп обсудит экономическую ситуацию в Украине с ЗеленскимФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Белый Дом подтвердил встречу Дональда Трамп с Владимиром Зеленским 25 сентября. Ранее об этом сообщили в администрации киевского лидера. В эти дни в Нью-Йорке состоится Генеральная Ассамблея ООН. В связи с чем с 23 по 26 сентября Владимир Зеленский отправится в рабочую командировку в штаты.

- У Дональда Трампа запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, британским премьер-министром Борисом Джонсоном и польским президентом Анджеем Дудой – сообщили в администрации президента США.

С Зеленским Трамп обсудит экономическую ситуацию в Украине, продолжение американской военной и экономической поддержки Незалежной.

У Зеленского тоже готова программа визита. помимо участие в Генассамблее, он планирует встретиться с представителям украинской общины США, а также провести переговоры с деловым сообществом принимающей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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