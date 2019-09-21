Погода в Москве на 21 сентября 2019 года: в столице ожидают небольшой дождь и +9 градусов

СЕГОДНЯ 07:03 2019-09-21T07:05:23+03:00

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Погода в Москве 21 сентября 2019 года будет по-осеннему прохладной. Синоптики предупредили – возвращения «бабьего лета» ждать уже не стоит. В субботу по прогнозам в столице будет небольшой дождь. Так что во второй половине дня стоит, выходя на улицу, прихватить с собой зонтики.

Что касается температуры, то сюрпризов по сравнению со вчерашним днем, не будет. Термометры покажут практически те же цифры, что и в пятницу 20 сентября – максимально воздух прогреется в Москве до +9 градусов. Ночью будет заметно прохладнее – около +4 градусов.

Тем временем температура уже опускается до нуля градусов в ночные часы, хотя в минус еще не перешла».

Сайт kp.ru писал, что Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму 2019-2020 года. Синоптики предсказали, что ждать сильных сильных морозов в предстоящем сезоне не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU