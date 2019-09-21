В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-21T12:02:19+03:00

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Для разгона «желтых жилетов» во Франции полиция применила слезоточивый газ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. Столкновения полиции и протестующих проходят в районе вокзала Сен-Лазар в Париже. После того, как стражи порядка попытались отодвинуть активистов с площади, они оказали сопротивление. Стычка закончилась применением слезоточивого газа.

На этом конфликт не закончился. Активисты переместились в здание вокзала, где сотрудники полиции пытались разогнать протестующих и отнять у них маски.

Сайт kp.ru писал, что манифестанты требуют от французского правительства снизить цены на топливо. Акции проходят в Париже с 2018 года и часто столкновения с полицией заканчиваются массовыми задержаниями протестующих. Активисты ведут себя агрессивно, так в 2018 году они повалили на дорогу фургон и подожгли его по середине проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU