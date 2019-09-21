2019-09-21T12:21:16+03:00
Общество

В правительстве одобрили законопроект о субсидиях для неработающих пенсионеров

Проект подразумевает субсидии для регионов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект о доплатах одобрен в правительствеЗаконопроект о доплатах одобрен в правительствеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Правительство России одобрило законопроект о доплатах к пенсиям. Речь идет о законопроекте О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке». Документ поступил на рассмотрение в кабмин 19 сентября.

В случае, если законопроект будет принят на заседании Госдумы, неработающие пенсионеры смогут получать социальную доплату к пенсии.

Ранее сайт kp.ru писал, что доплаты сверх прожиточного минимума получат около 12 процентов российских пенсионеров. Деньги выплатили до 1 июля.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поднял вопрос о доходах пенсионеров. По закону, неработающие пенсионеры должны получать пенсии не ниже прожиточного минимума - достигнуть этого показателя в некоторых случаях удается благодаря дополнительным социальным выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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