В правительстве одобрили законопроект о субсидиях для неработающих пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-21T12:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство России одобрило законопроект о доплатах к пенсиям. Речь идет о законопроекте О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке». Документ поступил на рассмотрение в кабмин 19 сентября.

В случае, если законопроект будет принят на заседании Госдумы, неработающие пенсионеры смогут получать социальную доплату к пенсии.

Ранее сайт kp.ru писал, что доплаты сверх прожиточного минимума получат около 12 процентов российских пенсионеров. Деньги выплатили до 1 июля.

Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поднял вопрос о доходах пенсионеров. По закону, неработающие пенсионеры должны получать пенсии не ниже прожиточного минимума - достигнуть этого показателя в некоторых случаях удается благодаря дополнительным социальным выплатам.

ИСТОЧНИК KP.RU