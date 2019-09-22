Трампу пригрозили импичментом за давление на Зеленского

СЕГОДНЯ 20:48 2019-09-22T21:09:09+03:00

В палате представителей США считают, что такой шаг является единственным выходом из ситуации

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Президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент в случае, если слухи о его давлении на украинского лидера Владимира Зеленского найдут подтверждение. Такой выход из ситуации предложил председатель комитета по разведке палаты представителей, демократ Адам Шифф.

Сайт kp.ru писал, что американские СМИ уличили американского президента в давлении на своего коллегу. Якобы во время телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского встать на сторону его адвоката в вопросе проведения разбирательства по ситуации Джозефом Байденом.

Сам глава Белого дома уже опроверг домыслы журналистов и назвал всю историю сфабрикованной. В Киеве факт давление на Зеленского также отрицают. Шифф же заявил, что настоящего момента не был сторонником импичмента президента, но в сложившейся ситуации это может быть единственный выход.

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством", - цитирует CNN демократа.

Трамп, тем временем, раздумывает, стоит ли ему публиковать содержание того самого разговора с Зеленским.

ИСТОЧНИК KP.RU