2019-09-23T07:42:28+03:00
Общество

«Эмми» - 2019: «Игра престолов» стала лучшим драматическим сериалом

Питер Динклэйдж победил в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана»
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Игра престолов" стала лучшим сериалом года"Игра престолов" стала лучшим сериалом годаФото: REUTERS
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Сериал «Игра престолов» взял сразу две премии «Эмми»-2019. Вручение престижных в США телевизионных наград проходило в Лос-Анджелесе. Церемония стала уже 71 по счету. Поклонники сериала «Игра престолов» были уверены, что проект, который приковал к телеэкранам зрителей по всему миру (сериал шел восемь лет), получит заслуженные награды.

«Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом года. Еще одну статуэтку «Эмми» унесет домой исполнитель одной из ролей, Питер Динклэйдж. В сериале он исполнил роль Тириона Ланнистера. Кстати, Динклэйджу удалось обойти в борьбе за награду своих коллег по сериалу – в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана» также были заявлены Николай Костера-Вальдау и Алфи Аллен.

Главная актерская награда «Эмми» - номинация «Лучший драматический актер», досталась Билли Портеру за фильм «Поза». Исполнитель главной роли в сериале «Игра престолов» Кит Харрингтон уступил Портеру и остался без награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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