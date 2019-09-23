2019-09-23T07:16:01+03:00
Звезды

«Эмми» – 2019: Премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Билли Портер

Питеру Динклэйджу досталась премия «Эмми» – 2019 в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Билли Портер получил Emmy за сериал «Поза»Билли Портер получил Emmy за сериал «Поза»Фото: REUTERS
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В Лос-Анджелесе продолжается 71-я церемония вручения самой престижной в США телевизионной премии «Эмми» – 2019. Заветную золотую статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» получил актер Билли Портер за работу в картине «Поза».

За лучшую женскую роль в драматическом сериале американская телеакадемия наградила британскую актрису Джоди Комер, сыгравшую очаровательную и неуловимую наемную убийцу в триллере «Убивая Еву».

Британская актриса Джоди Комер завоевала награду телеакадемии США Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Убивая Еву» Фото: REUTERS

Британская актриса Джоди Комер завоевала награду телеакадемии США Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Убивая Еву»Фото: REUTERS

Награда за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале досталась Питеру Динклэйджу («Игра престолов»), за лучшую второплановую роль – Джулии Гарнер («Озарк»). Трансляцию вручения наград, которая проходит в лос-анджелесском театре Microsoft, ведет телеканал Fox.

Награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале получил Питер Динклэйдж Фото: REUTERS

Награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале получил Питер ДинклэйджФото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, американский сериал «Чернобыль» получил награды сразу в трех номинациях.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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