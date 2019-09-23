«Эмми» – 2019: Премию за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Билли Портер
В Лос-Анджелесе продолжается 71-я церемония вручения самой престижной в США телевизионной премии «Эмми» – 2019. Заветную золотую статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом сериале» получил актер Билли Портер за работу в картине «Поза».
За лучшую женскую роль в драматическом сериале американская телеакадемия наградила британскую актрису Джоди Комер, сыгравшую очаровательную и неуловимую наемную убийцу в триллере «Убивая Еву».
Британская актриса Джоди Комер завоевала награду телеакадемии США Emmy за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Убивая Еву»Фото: REUTERS
Награда за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале досталась Питеру Динклэйджу («Игра престолов»), за лучшую второплановую роль – Джулии Гарнер («Озарк»). Трансляцию вручения наград, которая проходит в лос-анджелесском театре Microsoft, ведет телеканал Fox.
Награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале получил Питер ДинклэйджФото: REUTERS
Как ранее писал сайт kp.ru, американский сериал «Чернобыль» получил награды сразу в трех номинациях.
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ИСТОЧНИК KP.RU