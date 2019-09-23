Путин назвал борьбу с онкологией главным направлением в здравоохранении
Президент России назвал борьбу с онкологическими заболеваниями приоритетом государственной политика. По данным статистиков рак является одной из основных причин смертности населения, в том числе и в трудоспособном возрасте. Болезни, за счет применения современных диагностических методов, стали чаще выявлять, а значит, на ранних стадиях онкология лучше поддается лечению. Как сказал Владимир Путин в приветственном слове к участникам Второго международного форума онкологии и радиологии, борьба с раком станет главным направлением в здравоохранении страны. Форум проходит в столице второй раз.
- Тяжёлые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества. И чтобы ответить на него, добиться настоящего прорыва, необходима широкая международная кооперация, - обращение президента страны опубликовано на сайте Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU