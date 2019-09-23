2019-09-23T17:44:42+03:00
Общество

"Мне кажется, это прекрасно": Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

Игрок клуба заявил, что "Друзь живой символ программы, лучший игрок за всю историю передачи, самый титулованный"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Мне кажется, это прекрасно": Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»"Мне кажется, это прекрасно": Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»Фото: Первый канал
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Игрок клуба «Что? Где? Когда?» и двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский полностью поддержал возвращение Александра Друзя в интеллектуальный клуб в следующем сезоне игр.

Скипский отметил, что Друзь является живым символом программы, лучшим игроком за всю историю передачи и самым титулованным.

- Мне кажется, это прекрасно. Следующий сезон юбилейный, и без Александра Друзя это было бы странное мероприятие. Я очень рад. Чем больше сильных игроков будет играть, чем больше людей вернётся, тем лучше, - отметил Скипский в интервью RT.

Накануне стало известно о том, что Александр Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?» в следующем сезоне игр.

Ранее сайт p.ru писал о том, что игрок интеллектуального клуба Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после принесённых извинений. Однако до конца сезона знаток играть не будет. В составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова

С тобой мы больше не Друзя.После скандала с обвинением в мошенничестве, великого магистра знаний — Александра Друзя отстранили от эфиров Первого канала

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ИСТОЧНИК KP.RU

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