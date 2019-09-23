Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после принесённых извинений
Знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может вернуться в шоу после принесённых им извинений. Об этом сообщила телекомпания «Игра-ТВ».
«Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», - говорится на сайте ЧГК.
Однако телекомпания уточняет, что до конца сезона Друзь играть не будет, а в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова.
Напомним, Друзь ушел из игры после скандала из-за участия в программе «Кто хочет стать миллионером?». Редактор телепроекта Илья Бер сообщил, что знаток предлагал ему рассказать ответы в предстоящей игре и разделить пополам выигранные деньги. Позже Друзь заявил, что сожалеет о своих действиях при участии в телевизионной программе, которые «нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“».
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ИСТОЧНИК KP.RU