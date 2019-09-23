2019-09-23T16:38:09+03:00
Общество

Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после принесённых извинений

Однако до конца сезона знаток играть не будет [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
После принесённых извинений Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?»После принесённых извинений Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может вернуться в шоу после принесённых им извинений. Об этом сообщила телекомпания «Игра-ТВ».

«Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», - говорится на сайте ЧГК.

Однако телекомпания уточняет, что до конца сезона Друзь играть не будет, а в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова.

Напомним, Друзь ушел из игры после скандала из-за участия в программе «Кто хочет стать миллионером?». Редактор телепроекта Илья Бер сообщил, что знаток предлагал ему рассказать ответы в предстоящей игре и разделить пополам выигранные деньги. Позже Друзь заявил, что сожалеет о своих действиях при участии в телевизионной программе, которые «нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“».

С тобой мы больше не Друзя.После скандала с обвинением в мошенничестве, великого магистра знаний — Александра Друзя отстранили от эфиров Первого канала

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назван эффективный способ сохранить здоровье зубов
Киев закрыл пункт пропуска на границе с Крымом
Суд Великобритании огласит решение по делу о приостановке работы парламента
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Миллион квадратных метров аварийного жилья: Губернатор Ямала в четыре раза повысил план по переселению в новые квартиры
Власти ДНР прокомментировали заявление Киева об особом статусе Донбасса
Зеленский предложил украинцам бороться с коррупцией с помощью флешмоба
При взрыве в австрийском супермаркете пострадали девять человек
Минобороны Турции: два истребителя ВВС совершили полет в воздушном пространстве Сирии
Парубий подтвердил факт открытия против него дела из-за беспорядков в Одессе
В РФ установили новые требования к организации детский автобусных экскурсий
Песков: гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться
В Швейцарии устроили похороны растаявшего ледника
В Австралии вместо платья женщине доставили посылку с экстази на полмиллиона евро
Психолог рассказала, почему женщины перестали рано выходить замуж
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
Эксперты Совбеза предлагают увеличить штрафы для зацеперов до пяти тысяч рублей
Все больше россиян не боятся пить воду из-под крана