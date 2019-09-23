Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после принесённых извинений

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-23T16:38:09+03:00

После принесённых извинений Друзь вернется в игру «Что? Где? Когда?» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однако до конца сезона знаток играть не будет [видео]

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Знаток телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может вернуться в шоу после принесённых им извинений. Об этом сообщила телекомпания «Игра-ТВ».

«Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесенные Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб», - говорится на сайте ЧГК.

Однако телекомпания уточняет, что до конца сезона Друзь играть не будет, а в составе команды Виктора Сиднева игру продолжит Инна Семёнова.

Напомним, Друзь ушел из игры после скандала из-за участия в программе «Кто хочет стать миллионером?». Редактор телепроекта Илья Бер сообщил, что знаток предлагал ему рассказать ответы в предстоящей игре и разделить пополам выигранные деньги. Позже Друзь заявил, что сожалеет о своих действиях при участии в телевизионной программе, которые «нанесли ущерб репутации МАК „Что? Где? Когда?“».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/692206" frameborder="0"></iframe> С тобой мы больше не Друзя.После скандала с обвинением в мошенничестве, великого магистра знаний — Александра Друзя отстранили от эфиров Первого канала

ИСТОЧНИК KP.RU