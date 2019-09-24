Сеул ожидает скорого возобновления переговоров США и КНДР

СЕГОДНЯ 04:01 2019-09-24T04:22:14+03:00

Об этом заявил президент Южной Кореи перед встречей с Трампом в Нью-Йорке

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед встречей с американским коллегой Дональдом Трампом в Нью-Йорке выразил надежду на то, что переговоры США с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова скоро продолжатся.

Он также отметил, что ожидает новой встречи главы Белого дома с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, и верит, что третий саммит США – КНДР «станет по-настоящему историческим моментом, великим достижением в плане денуклеаризации Корейского полуострова».

Кроме того, Мун Чжэ Ин рассказал, что Сеул рассчитывает заключить с Вашингтоном две новые сделки. По его словам, речь идет об увеличении объемов импорта американского сжиженного газа (СПГ) и о создании совместного предприятия между двумя автомобилестроительными компаниями Южной Кореи и Соединенных Штатов, передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, госсекретарь США Майкл Помпео еще в июле говорил, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова возобновятся «через пару недель», однако этого до сих пор не произошло.

ИСТОЧНИК KP.RU