Трамп пообещал не применять силу против КНДР
Соединённые Штаты пока не собираются использовать военную силу против Северной Кореи, дабы вынудить КНДР отказаться от ядерной программы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке, отвечая на вопросы журналистов.
Он отметил, что Вашингтон «хорошо ладит» с Пхеньяном, и для силовых действий с американской стороны «нет причин».
«У нас хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Посмотрим, что произойдет. Может быть, у нас получится заключить сделку, а может, и нет», - сказал Трамп, отметив, что северокорейский лидер «держит слово, данное по тем темам, которые мы обсуждали».
Он добавил, что ракетные испытания Пхеньяна его не беспокоят, потому что на встречах с Ким Чен Ыном обсуждались не запуски ракет малой дальности, а ядерные испытания.
Как потом сообщили в Белом доме, на переговорах с Мун Чжэ Ином президент США заверил гостя из Сеула, что глава КНДР «выполнит обязательства, данные во время исторических саммитов в Сингапуре и Ханое», передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, президент Республики Корея перед встречей с Трампом выразил надежду на скорое возобновление переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU
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