Трамп пообещал не применять силу против КНДР

СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-24T06:49:29+03:00

На встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп обсуждал и лидера КНДР Фото: REUTERS

Президент США перед встречей с южнокорейским коллегой рассказал журналистам, как он «хорошо ладит» с лидером Северной Кореи

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Соединённые Штаты пока не собираются использовать военную силу против Северной Кореи, дабы вынудить КНДР отказаться от ядерной программы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Нью-Йорке, отвечая на вопросы журналистов.

Он отметил, что Вашингтон «хорошо ладит» с Пхеньяном, и для силовых действий с американской стороны «нет причин».

«У нас хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Посмотрим, что произойдет. Может быть, у нас получится заключить сделку, а может, и нет», - сказал Трамп, отметив, что северокорейский лидер «держит слово, данное по тем темам, которые мы обсуждали».

Он добавил, что ракетные испытания Пхеньяна его не беспокоят, потому что на встречах с Ким Чен Ыном обсуждались не запуски ракет малой дальности, а ядерные испытания.

Как потом сообщили в Белом доме, на переговорах с Мун Чжэ Ином президент США заверил гостя из Сеула, что глава КНДР «выполнит обязательства, данные во время исторических саммитов в Сингапуре и Ханое», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, президент Республики Корея перед встречей с Трампом выразил надежду на скорое возобновление переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU