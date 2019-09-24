2019-09-24T08:53:16+03:00
Политика

В российских войсках появится отряд беспилотных разведчиков

Специальное подразделение будет базироваться в Смоленской области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Разработка проекта «Альтиус» ведется уже почти десять летРазработка проекта «Альтиус» ведется уже почти десять летФото: Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы России обзаведутся отрядом дальних беспилотных разведчиков. Первое в своем роде подразделение будет сформировано в деревне Шаталово Смоленской области Западного военного округа.

Согласно данным источника газеты "Известия" в министерстве обороны, отряд оснастят новейшими дронами "Форпост-Р", которые позже будут заменены перспективными "Альтиусами".

Военный эксперт Антон Лавров, уверен, что они позволят усилить группировку Сухопутных войск на западе России. "Альтиусы" получат почти неограниченный радиус действия и смогут патрулировать самый важный участок западной границы. Они будут не только контролировать границу с Белоруссией, но и совершать полеты вдоль кордона вплоть до Балтийского моря, присматривать за северной границей Украины.

"То, что первый отряд новых дронов-разведчиков будет дислоцирован на Смоленщине, говорит о том, что Вооруженные силы уделяют западному стратегическому направлению самое пристальное внимание", - считает Лавров.

Что касается беспилотника "Форпост-Р", то он является лицензированной копией израильского БПЛА. Сайт kp.ru писал, что аппараты собирают на Уральском заводе гражданской авиации.

Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р».

ИСТОЧНИК KP.RU

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