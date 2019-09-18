2019-09-18T06:02:08+03:00
Политика

Глава МИД Украины: Западу всё сложнее поддерживать санкции против России

По словам Пристайко, «неидеальные» западные санкции наносят вред российской экономике и «побуждают россиян двигаться в правильном направлении»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоМинистр иностранных дел Украины Вадим ПристайкоФото: REUTERS
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Риторика новых киевских властей очень напоминает высказывания предыдущих. Так, недавно назначенный министром иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетовал, что западным странам всё сложнее поддерживать санкции против России, однако ограничения всё же, по его мнению, приносят «пользу» Незалежной.

«Даже если западные санкции неидеальны и для наших западных партнёров всё сложнее поддерживать их, тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», - заявил Пристайко в интервью немецкой газете Welt.

Признаки «усталости» Запада от антироссийских санкций новоиспеченный украинский министр увидел в возвращении нашей делегации в ПАСЕ и призывах вернуть Россию в «Большую восьмерку». К слову, его предшественник Павел Климкин назвал восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ «изменой Европы».

Как писал сайт kp.ru, на днях Пристайко заявил об «оттепели» в отношениях Киева с Москвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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