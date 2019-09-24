2019-09-24T11:02:26+03:00
Политика

Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»

Украинский лидер ожидает сложные переговоры с обсуждением конкретных вопросов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Киев надеется, что переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшее время. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что встреча ожидается сложная, с обсуждением конкретных вопросов.

«Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», - передает сообщение Зеленского пресс-служба главы украинского государства

В Кремле ранее сообщили, что дата следующего саммита «нормандской четверки» пока не определена, но отметили «активизацию» переговоров по возобновлению встреч.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина ожидает следующего этапа обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом и готовит списки заключенных. Украинский президент заявил, что данный вопрос должен обсуждаться на встрече в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года
Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения
Шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов в Турции
Косачев прокомментировал ситуацию с визами США: это не отказ, но осознанное решение
«Как вы смеете!»: шведская эко-активистка Грета Тунберг обвинила политиков в украденном детстве
Роскосмос отложил запуск «Протона-М»
Появилось видео пуска крылатой ракеты «Уран» с модернизирового МРК «Смерч»
МИД возмущен отказом США выдать визы членам делегации РФ в ГА ООН
СНБО незалежной не нашло оснований для санкций против NewsOne и «112.Украина»
Десятерым членам делегации России не дали визы для участия в ГА ООН
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Полиция нашла 13 видов оружия в доме бывшего мэра Новокуйбышевска
Глава Федерации хоккея с мячом Альберт Поморцев отпразднует 80-летие
Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на получение российского гражданства
СК России возбудил дело после подрыва моста в Луганске
В "Аэроэкспрессе" пассажир забыл макет Кремля
В Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего класса
Зеленский устал, считает друг украинского лидера
Зарплата бюджетников будет повышена с 1 октября
Названы самые популярные виды алкоголя в России
Умер Джоэл Майкл Мендел, продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти»