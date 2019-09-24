Зеленский надеется на скорый саммит в «нормандском формате»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-09-24T11:02:26+03:00

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Киев надеется, что переговоры в «нормандском формате» состоятся в ближайшее время. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что встреча ожидается сложная, с обсуждением конкретных вопросов.

«Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», - передает сообщение Зеленского пресс-служба главы украинского государства

В Кремле ранее сообщили, что дата следующего саммита «нормандской четверки» пока не определена, но отметили «активизацию» переговоров по возобновлению встреч.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина ожидает следующего этапа обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом и готовит списки заключенных. Украинский президент заявил, что данный вопрос должен обсуждаться на встрече в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU