Лавров выскажется о невыдаче виз российским сенатор в выступлении с трибуны ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров включит в свое выступление на Генассамблее ООН вопрос об отказе в выдаче американской визы членам российской делегации на участие в работе сессии. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Я разговаривал сегодня в аэропорту с Сергеем Викторовичем. Он сказал, что обязательно эта тема найдет свое отражение в его выступлении с трибуны ООН», - сказал представитель Совфеда.
Отметим, что в посольстве Соединённых Штатов в Москве назвали отказ в выдаче визы членам российской делегации «частными случаями» подачи заявок.
«Согласно нашим правилам, мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США», - заявили в пресс-службы дипмиссии.
Как писал сайт kp.ru, российским сенаторам не выдали американские визы для участия в Генассамблеи ООН, поскольку якобы были нарушены сроки подачи документов. В результате делегация России отправилась в Нью-Йорк не в полном составе. В Кремле назвали такие действия США неприемлемыми и заявили о том, что данная ситуация требует жёсткой реакции, как Москвы, так и ООН.
10 членам российской делегации на сессию ГА ООН не оформили визу в США.
ИСТОЧНИК KP.RU