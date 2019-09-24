2019-09-24T15:50:06+03:00
Политика

Лавров выскажется о невыдаче виз российским сенатор в выступлении с трибуны ООН

В Посольство США отказ визе членам российской делегации назвали «частными случаями»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В американской дипмиссии отказались комментировать отказ в визе членам российской делегации на Генассамблею ООНВ американской дипмиссии отказались комментировать отказ в визе членам российской делегации на Генассамблею ООНФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров включит в свое выступление на Генассамблее ООН вопрос об отказе в выдаче американской визы членам российской делегации на участие в работе сессии. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Я разговаривал сегодня в аэропорту с Сергеем Викторовичем. Он сказал, что обязательно эта тема найдет свое отражение в его выступлении с трибуны ООН», - сказал представитель Совфеда.

Отметим, что в посольстве Соединённых Штатов в Москве назвали отказ в выдаче визы членам российской делегации «частными случаями» подачи заявок.

«Согласно нашим правилам, мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США», - заявили в пресс-службы дипмиссии.

Как писал сайт kp.ru, российским сенаторам не выдали американские визы для участия в Генассамблеи ООН, поскольку якобы были нарушены сроки подачи документов. В результате делегация России отправилась в Нью-Йорк не в полном составе. В Кремле назвали такие действия США неприемлемыми и заявили о том, что данная ситуация требует жёсткой реакции, как Москвы, так и ООН.

10 членам российской делегации на сессию ГА ООН не оформили визу в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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