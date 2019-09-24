2019-09-24T16:18:20+03:00
Общество

Песков оценил слова эко-активистки Греты Тунберг с трибуны ООН

Пресс-секретарь российского президента рассказал о вкладе России в борьбу с экологическими угрозами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков оценил слова эко-активистки Греты Тунберг с трибуны ООНПесков оценил слова эко-активистки Греты Тунберг с трибуны ООНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия много внимания уделяет вопросу экологии, которая является «составной частью» национальных проектов страны. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на выступление шведская эко-активистка Грета Тунберг, которая обвинила мировых лидеров в бездействии в вопросах спасения экологии.

«Я бы не сказал, что наше внимание фокусируется на истории с этой девочкой, те проблемы, которые она поднимает, так или иначе находят свое отношение в международной политике нашей страны», - сказал представитель Кремля.

Пеков отметил, что Россия много внимания уделяет вопросам изменения климата. Так в пример он привел ратифицированное накануне Парижское соглашение по климату.

Как писал сайт kp.ru, молодая эко-активистка в своем выступлении с трибуны ООН заявила, что своими пустыми обещаниями мировые лидеры украли у нее мечты и детство. Она предупредила глав государств, что новые поколения будут «пристально следить» за действиями нынешних властей.

Грета Тунберг: Если вы нас подведете, я вам не прощу!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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