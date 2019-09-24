СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-24T16:32:49+03:00

Песков: Кремль не следит, а наблюдает за историей с Трампом, Байденом и Украиной Фото: REUTERS

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Кремль наблюдает за скандалом вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, но не будет его комментировать, поскольку это является «очередной серией внутриамериканских трений».

«Я бы сказал, что Кремль не следит, а наблюдает за очередной серией внутриамериканских трений. Мы не вправе комментировать историю с Украиной, между Вашингтоном и Киевом», - сказал представитель

Ранее американские СМИ сообщили, что глава Белого дома убеждал Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Незадолго до этого сотрудник разведслужбы США подал «срочную жалобу» на американского лидера о «тревожном» общении с иностранным лидером.

Как писал сайт kp.ru писал о том, что бывший вице-президента Соединённых Штатов заявил, что конгресс должен выяснить, о чем Трамп говорил с Зеленским. По словам Байдена, расследование может грозить американскому лидеру импичментом.

ИСТОЧНИК KP.RU