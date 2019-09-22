2019-09-22T00:24:16+03:00
Политика

Байден заявил, что конгресс должен выяснить, о чем Трамп говорил с Зеленским

По словам вице-президента США, по итогам расследования главе Белого дома может грозить импичмент
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший вице-президент США Джозеф БайденБывший вице-президент США Джозеф БайденФото: REUTERS
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден призвал конгресс довести до конца разбирательство по поводу содержания телефонного разговора нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и выяснить, что же он на самом деле говорил.

Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Айова. По словам Байдена, Трамп «злоупотребляет властью везде, где только может, и когда видит угрозу своему пребыванию у власти».

«В зависимости от того, что выявит Палата представителей, он может быть подвергнут импичменту. Но на данный момент я пока не стану высказывать какие-либо суждения на этот счет. Палате представителей необходимо расследовать то, что выглядит как злоупотребление властью», - сказал демократ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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