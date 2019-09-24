Генсек ООН призвал продлить договор России и США о сокращении вооружения

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-24T16:57:56+03:00

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить СНВ-3 еще на пять лет. Российско-американский договор предусматривает сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений. Действие договора истекает в 2021 году.

Гутерреш не первый раз за 2019 год выступает с таким предложением. Во время зимней сессии в Женеве он говорил, что «мечтает, когда такие договоренности станут многосторонними».

- В краткосрочной перспективе Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений должен быть продлен, - сообщил Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН во вторник 24 сентября. Его слова приводит "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что Россия и США планируют договориться о сокращении ядерного оружия. В августе 2019 года Трамп заявил, что если Америка, Россия и Китай сократят расходы на атомные бомбы, это пойдет на пользу всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU