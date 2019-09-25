2019-09-25T18:59:55+03:00
Политика

«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России не увидела ничего компрометирующего Трампа в стенограмме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария Захарова высказалась о содержании расшифровки переговоров Трампа с ЗеленскимМария Захарова высказалась о содержании расшифровки переговоров Трампа с ЗеленскимФото: Анастасия ЖУКОВА
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Мария Захарова прокомментировала опубликованную 25 сентября стенограмму переговоров Трампа сЗеленским. О своем мнении по поводу прочитанного официальный представитель МИД России рассказала в фейсбуке.

- «Прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским, из-за которой председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту. Эта такая работа у демократов в США — выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси, - написала Захарова.

Напомним, американские демократы заявили, что Трамп оказывал давление на украинского президента, настаивая на расследовании по «делу Байдена». Эти обвинения и побудили Дональда Трампа дать разрешение на публикацию расшифровки. Однако, процесс начала процедуры импичмента президента уже был поддержан председателем представителей Конгресса США.

- - Теперь ждём продолжения банкета: пусть публикуют стенограммы разговоров с партнёрами по НАТО, друг с другом, - продолжила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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