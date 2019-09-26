СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-26T10:08:09+03:00

Зеленский полагал, что Белый дом опубликует лишь часть его разговора с Трампом Фото: REUTERS

По словам украинского лидера, иногда публика не должна знать, о чем говорили президенты независимых государств

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что Белый дом опубликует только часть его телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

«Я просто думал, что они опубликуют свою часть», - сказал глава незалежной.

По словам Зеленского, «иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых государств не должны публиковаться», поскольку «есть геополитика, есть какие-то планы». «Но я не боюсь совсем», - отметил украинский лидер.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что Белый дом получил разрешение от Киева на обнародование стенограммы разговора с Зеленским, в котором речь зашла о расследовании против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

После того, как расшифровка телефонного разговора была опубликована, американский лидер заявил, что «никакого давления на Украину не было». Именно вопрос давления стал основанием для демократов инициировать начало процедуры импичмента.

ИСТОЧНИК KP.RU