Горевший в Норвегии российский траулер затонул

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-26T10:57:29+03:00

С пожаром на судне не могли справиться в течение 22 часов

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Горевший в норвежском порту в Тромсё российский траулер «Бухта Наездник» затонул, опрокинувшись возле причала.

В течение 22 часов пожарные не могли взять под контроль огонь на судне и планировали затопить его сами.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, возгорание произошло в среду, 25 сентября. Все 29 моряков горящего «Бухты Наездник» были эвакуированы. Двенадцать членов экипажа были направлены в больницу на медицинский осмотр из-за возможного отравления продуктами горения. Судовладелец Мурманский траловый флот заявил, что причины инцидента неизвестны, но скорее всего виноват экипаж.

После нескольких часов безуспешных попыток потушить траулер полиция города Тромсё приняла решение эвакуировать людей, которые живут рядом с пристанью, поскольку был риск отравления продуктами горения.

Пожар на российском траулере в Тромсё локализовали.

ИСТОЧНИК KP.RU