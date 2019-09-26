Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что Пекин располагает доказательствами причастности США к беспорядкам в Гонконге. Обвинительное заключение прозвучало на встрече представителя КНР с главой Государственной думы Вячеславом Володиным.
По словам Чжаньшу, Запад продолжает вмешиваться в дела республики и пытается устроить на ее территории "цветные революции". Володин же заявил, что его коллеги правильно оценили такие действия Соединенных Штатов.
Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.
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ИСТОЧНИК KP.RU