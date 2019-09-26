Россия и Китай обвинили США в причастности к беспорядкам в Гонконге

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-26T17:10:34+03:00

Глава Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию своего коллеги из КНР Ли Чжаньшу

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Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что Пекин располагает доказательствами причастности США к беспорядкам в Гонконге. Обвинительное заключение прозвучало на встрече представителя КНР с главой Государственной думы Вячеславом Володиным.

По словам Чжаньшу, Запад продолжает вмешиваться в дела республики и пытается устроить на ее территории "цветные революции". Володин же заявил, что его коллеги правильно оценили такие действия Соединенных Штатов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729159" frameborder="0"></iframe> Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

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ИСТОЧНИК KP.RU