США усилят Саудовскую Аравию батареей ЗРК Patriot, радарами и военными
США направят в Саудовскую Аравию батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, четыре радара и около 200 американских военных для эксплуатации всей этой техники. Решение об усилении противовоздушной и противоракетной обороны страны принято на фоне недавнего нападения на нефтяные объекты. Об этом сообщил официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.
Он подчеркнул, что укрепление вооруженных сил США в регионе происходит по просьбе официальных властей королевства. В Вашингтоне надеются, что другие страны последуют их примеру и внесут свой вклад в усиление обороноспособности Саудовской Аравии.
"Важно отметить, что эти шаги являются демонстрацией нашей преданности региональным партнерам, [приверженности] безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - цитирует ТАСС представителя Пентагона.
По словам Хоффмана, министр обороны США Марк Эспер уже одобрил подготовку к отправке в Саудовскую Аравию дополнительно двух батарей ЗРК Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, но окончательное решение не принято.
Сайт kp.ru писал, что, когда дроны атаковали саудовский нефтеперерабатывающий завод, американские комплексы не смогли перехватить ракеты. Дело в том, что у систем Patriot низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
ИСТОЧНИК KP.RU