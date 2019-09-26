2019-09-26T22:51:58+03:00
Политика

США усилят Саудовскую Аравию батареей ЗРК Patriot, радарами и военными

Решение принято на фоне недавней атаки на нефтяные объекты королевства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американская батарея ЗРК PatriotАмериканская батарея ЗРК PatriotФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США направят в Саудовскую Аравию батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, четыре радара и около 200 американских военных для эксплуатации всей этой техники. Решение об усилении противовоздушной и противоракетной обороны страны принято на фоне недавнего нападения на нефтяные объекты. Об этом сообщил официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.

Он подчеркнул, что укрепление вооруженных сил США в регионе происходит по просьбе официальных властей королевства. В Вашингтоне надеются, что другие страны последуют их примеру и внесут свой вклад в усиление обороноспособности Саудовской Аравии.

"Важно отметить, что эти шаги являются демонстрацией нашей преданности региональным партнерам, [приверженности] безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - цитирует ТАСС представителя Пентагона.

По словам Хоффмана, министр обороны США Марк Эспер уже одобрил подготовку к отправке в Саудовскую Аравию дополнительно двух батарей ЗРК Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, но окончательное решение не принято.

Сайт kp.ru писал, что, когда дроны атаковали саудовский нефтеперерабатывающий завод, американские комплексы не смогли перехватить ракеты. Дело в том, что у систем Patriot низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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