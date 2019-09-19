Помпео объяснил провал Patriot при атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Госсекретарь заявил, что системы работают «с переменным успехом»
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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал провал американских противоракетных комплексов Patriot при атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
- Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели, - заявил Помпео.
Во время беседы с журналистами он в очередной раз обвинил Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты. Также он отметил, что не удивлен провалом королевских ПВО, не сумевших отразить ракетную атаку.
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ИСТОЧНИК KP.RU