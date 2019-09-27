Итальянский фермер нарисовал в поле гигантский портрет экоактивистки Греты Тунберг

СЕГОДНЯ 07:55 2019-09-27T07:58:03+03:00

Подросток из Швеции прославилась на весь мир, обвинив с трибуны ГА ООН политиков в «украденном детстве»

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Портрет Греты Тунберг размером в 27 тысяч квадратных метров появился в поле недалеко от Вероны. Восхищенный выступлением 16-летней шведской активистки на Генассамблее ООН художник Дарио Гамбарин решил таким образом поддержать благие стремления девушки. Напомним, Грета стала настоящей звездой в первый день саммита.

Она участвовала в заседании по вопросу экологии. Она обвинила политиков в бездействии, а также в том, что их больше заботят деньги, а не судьба планеты. Заключила Тунберг тем, что они украли у нее детство. Дональд Трамп, который скептически относится к встречам на экологическую тему мировых лидеров, в своем твиттере с иронией написал, что считает шведку «очень счастливой девушкой, которая с надеждами смотрит в будущее».

Однако, у Греты появилось немало защитников. Дарио Гамбрарин – один из них.

Итальянский художник нарисовал огромный портрет Греты Тунберг на поле.Дарио Гамбарин делает изображения при помощи трактора

- Работа, которую я хотел посвятить - «от земли до земли» - абсолютно экологична, потому что на том же поле через несколько недель будет посеяна пшеница, - рассказал итальянский фермер изданию eHabitat.

Он признался, что сначала воспринял выступление девушки, как пиар-акцию.

-В начале она показалась мне только рекламной компанией, но с течением времени, даже если кто-нибудь готовит ее речи, я считаю, что она очень убежденная девушка, - сказал художник.

Итальянец рисует на полях с 2004 года. Он посвящал свои работы нескольким американским президентам, к саммиту G-20 он нарисовал портрет Путина и князя Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU