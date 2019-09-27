Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник» с истребителем Су-57
На аэродроме Минобороны России впервые беспилотник «Охотник» совершил совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Полет длился больше получаса. Боевой комплекс создан Компанией «Сухой». Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе. «Охотник» - российская новинка, созданная с применением «стелс» технологий. Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло», это значит, что он незаметен для радиолокационных наблюдений.
- «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, - сообщают в минобороны России.
Беспилотник разработан так, что сможет наносить удары по команде, данной с истребителя, с которым работает "в паре".
Долгое время о характеристиках "Охотника" ничего не было известно, первые фото летательного аппарата попали в сеть в начале года.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 и новый ударный беспилотник "Охотник" осуществили первый совместный полет - Минобороны РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU