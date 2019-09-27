2019-09-27T13:04:59+03:00
Общество

Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник» с истребителем Су-57

Испытания прошли на аэродроме минобороны России
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первые фото беспилотника попали в сеть в начале 2019 годаПервые фото беспилотника попали в сеть в начале 2019 годаФото: ru.wikipedia.org
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На аэродроме Минобороны России впервые беспилотник «Охотник» совершил совместный полет с истребителем пятого поколения Су-57. Полет длился больше получаса. Боевой комплекс создан Компанией «Сухой». Изготовлен на Новосибирском авиационном заводе. «Охотник» - российская новинка, созданная с применением «стелс» технологий. Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло», это значит, что он незаметен для радиолокационных наблюдений.

- «Охотник» оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, - сообщают в минобороны России.

Беспилотник разработан так, что сможет наносить удары по команде, данной с истребителя, с которым работает "в паре".

Долгое время о характеристиках "Охотника" ничего не было известно, первые фото летательного аппарата попали в сеть в начале года.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 и новый ударный беспилотник "Охотник" осуществили первый совместный полет - Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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