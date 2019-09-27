Секретарь СНБО Украины решил оставить свой пост

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-27T15:26:37+03:00

Зеленский рассмотрит заявление Данилюка об отставке по возвращению в Киев

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке. Об этом сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

«Соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США с целью участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сказано в сообщении.

В президентском офисе отметили, что украинский лидер рассмотрит заявление об отставке по возвращению в Киев.

Напомним, Зеленский назначил своего бывшего советника и одного из ближайших его соратников главой СНБО 28 мая. Данилюк занял место Александра Турчинова, подавшего в отставку 17 мая. Экс-секретарь украинского Совбеза объяснил свое решение прекращением президентских полномочий Петра Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU