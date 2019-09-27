Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана

СЕГОДНЯ 17:53 2019-09-27T17:53:08+03:00

У президента США на эту ситуацию своя точка зрения

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Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отмены всех санкций против Ирана во время обсуждения ситуации с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал лидер Исламской Республики Хасан Роухани.

"Американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме", - сообщил глава государства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU