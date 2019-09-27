Роухани рассказал о предложении Трампа отменить санкции против Ирана
У президента США на эту ситуацию своя точка зрения
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Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность отмены всех санкций против Ирана во время обсуждения ситуации с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал лидер Исламской Республики Хасан Роухани.
"Американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме", - сообщил глава государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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