Трамп обвинил информатора Конгресса в шпионаже
Президент США хочет знать, откуда пошла утечка подробностей его разговора с Зеленским
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Американский президент Дональд Трамп обвинил в шпионаже информатора, предоставившего Конгрессу информацию о его разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Теперь политик хочет знать, откуда этот человек получил информацию, и где находятся утечка. Такая фраза прозвучала в пятницу, 27 сентября, в ходе беседы Трампа с дипломатами в Нью-Йорке.
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ИСТОЧНИК KP.RU