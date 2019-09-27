2019-09-27T19:16:43+03:00
Политика

Трамп обвинил информатора Конгресса в шпионаже

Президент США хочет знать, откуда пошла утечка подробностей его разговора с Зеленским
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский президент Дональд Трамп обвинил в шпионаже информатора, предоставившего Конгрессу информацию о его разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским. Теперь политик хочет знать, откуда этот человек получил информацию, и где находятся утечка. Такая фраза прозвучала в пятницу, 27 сентября, в ходе беседы Трампа с дипломатами в Нью-Йорке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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