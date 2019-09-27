2019-09-27T22:11:45+03:00
Происшествия

ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене Кудрявцева из-под стражи

Российский ученый вышел на свободу под подписку о невыезде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Федеральная служба безопасности России отпустила из-под стражи обвиняемого в госизмене экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева. По словам его адвоката Ивана Павлова, ученый вышел на свободу под подписку о невыезде.

"Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой", - цитирует ТАСС представителя защиты.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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