ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене Кудрявцева из-под стражи
Российский ученый вышел на свободу под подписку о невыезде
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Федеральная служба безопасности России отпустила из-под стражи обвиняемого в госизмене экс-сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева. По словам его адвоката Ивана Павлова, ученый вышел на свободу под подписку о невыезде.
"Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой", - цитирует ТАСС представителя защиты.
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ИСТОЧНИК KP.RU