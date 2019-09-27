2019-09-27T20:38:37+03:00
Политика

Лавров встретился с главой МИД Китая на полях Генассамблеи ООН

Министры этих двух стран всегда находят время для переговоров в рамках международных мероприятий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-ЙоркеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в Нью-Йорке
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И. Переговоры состоялись на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В самом начале встречи Лавров указал на то, что главы обоих ведомств всегда находят время для двусторонних встреч на полях посещаемых ими международных мероприятий.

"Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, и посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнерства", - сказал российский министр.

Ван И поддержал его в этом стремлении и напомнил, что в 2019 году отмечается не только 70-летие КНР, но юбилей установления дипломатических отношений между двумя нашими странами.

"Необходимо постоянно поднимать уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вносить общий вклад и мудрость в дело мира и стабильности во всем мире. Я бы также хотел обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - цитирует РИА Новости китайского дипломата.

Сайт kp.ru писал, что ранее Лавров встретился также с госсекретарем США Майком Помпео. Переговоры длились менее часа, при этом американский дипломат не стал обсуждать их итоги с журналистами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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