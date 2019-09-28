2019-09-28T05:49:02+03:00
В мире

Один из протестующих в Монреале бросил яйцо в премьера Канады

Кадры задержания мужчины показали канадские телеканалы [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время проходившей в канадском Монреале экологической акции, в которой принял участие премьер-министр Канады, один из протестующих бросил в сторону Джастина Трюдо куриное яйцо. Мужчину сразу же задержали сотрудники службы безопасности.

Этот момент запечатлели видеокамеры, и кадры задержания показали многие телеканалы страны. На записи видно, как Трюдо идет по улице среди манифестантов, и в этот момент за его спиной пролетает брошенное кем-то яйцо. Потом толпа демонстрантов расступается, и на экране появляются два охранника, поваливших на землю подозреваемого в нападении на премьера.

По данным канала CTV, при обыске у мужчины в карманах обнаружили шесть куриных яиц. Задержанного доставили в отделение полиции. Пока неизвестно, были ли ему предъявлены какие-либо обвинения.

Стоит отметить, что «метание яиц» протестующими – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, подобному «нападению» в марте подвергся лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин.

Один из протестующих в Монреале бросил яйцо в премьера Канады Джастина Трюдо .охранники тут же задержали нападавшего

ИСТОЧНИК KP.RU

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