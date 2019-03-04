В Лондоне сторонник Brexit швырнул яйцо в лидера лейбористов
В воскресенье, 3 марта, в главу британской Лейбористской партии Джереми Корбина неизвестный швырнул яйцо. Это случилось, когда лидер лейбористов посещал мечеть в парке Финсбери на севере британской столицы.
Злоумышленника тут же, на месте происшествия, задержали сотрудники лондонской полиции, передает телеканал Sky News.
Позже его арестовали по обвинению в нападении на политика. Отмечается, что нападавшему 41 год, и он, предположительно, сторонник Brexit.
По данным телеканала, яйцо попало в голову, однако Джереми Корбин в результате не пострадал. Он совершал визит в мечеть, принимая участие в ежегодной национальной акции, когда всех жителей Соединенного Королевства приглашают посетить ближайший мусульманский храм.
Стоит отметить, что лидер Лейбористской партии неоднократно выступал с критикой в адрес британского премьера Терезы Мэй и её позиции по выходу Великобритании из Евросоюза.
Напомним, как писал сайт kp.ru, «развод» Лондона с Брюсселем запланирован на 29 марта, но достичь окончательного соглашения по его условиям пока не удается.
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ИСТОЧНИК KP.RU