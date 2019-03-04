В Лондоне сторонник Brexit швырнул яйцо в лидера лейбористов

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-04T07:22:27+03:00

Инцидент произошёл в воскресенье, когда Джереми Корбин посещал мечеть в парке Финсбери на севере Лондона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джереми Корбин не пострадал, а нападавшего оперативно задержали сотрудники полиции

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В воскресенье, 3 марта, в главу британской Лейбористской партии Джереми Корбина неизвестный швырнул яйцо. Это случилось, когда лидер лейбористов посещал мечеть в парке Финсбери на севере британской столицы.

Злоумышленника тут же, на месте происшествия, задержали сотрудники лондонской полиции, передает телеканал Sky News.

Позже его арестовали по обвинению в нападении на политика. Отмечается, что нападавшему 41 год, и он, предположительно, сторонник Brexit.

По данным телеканала, яйцо попало в голову, однако Джереми Корбин в результате не пострадал. Он совершал визит в мечеть, принимая участие в ежегодной национальной акции, когда всех жителей Соединенного Королевства приглашают посетить ближайший мусульманский храм.

Стоит отметить, что лидер Лейбористской партии неоднократно выступал с критикой в адрес британского премьера Терезы Мэй и её позиции по выходу Великобритании из Евросоюза.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «развод» Лондона с Брюсселем запланирован на 29 марта, но достичь окончательного соглашения по его условиям пока не удается.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/663627" frameborder="0"></iframe> Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев.

ИСТОЧНИК KP.RU