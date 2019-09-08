СЕГОДНЯ 14:09 2019-09-08T14:09:50+03:00

«Раб России!»: в Грузии отреагировали на призыв депутата наладить диалог с Москвой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С самого утра перед зданием парламента в Тбилиси митингующие выступают против утверждения нового состава правительства

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Скандируя «Предатель!», «Раб России!», протестующие у здания парламента в Тбилиси окружили депутата от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Эмзара Квициани из-за его высказываний за диалог с Россией.

В ответ парламентарий начал нецензурно выражаться и ударил нескольких журналистов, после чего участники акции протеста начали требовать задержания грузинского политика.

«Этот пророссийский депутат должен быть задержан. Во-первых, он предатель, во-вторых, он бьет журналистов и это преступление. Требуем МВД отреагировать», - передают РИА Новости слова одного из митингующих.

В воскресенье, 8 сентября, у здания парламента в Тбилиси с самого утра иду акции протеста. Митингующие выступают против нового состава правительства.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку. Незадолго да этого после беспорядков в Тбилиси, 21 июня, свой пост покинул спикер грузинского парламента Ираклий Кохабидзе, заявив, что принятое им решение является «ответственностью перед народом».

ИСТОЧНИК KP.RU