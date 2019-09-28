"Не верьте интернету": Бочкарева записала видеообращение к поклонникам
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева обратилась к поклонникам на фоне сообщений о том, что ее задержали за хранение и употребление наркотиков.
Сайт kp.ru писал, что в интернете было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлено общение похожей на актрису женщины с полицией. Сообщалось, что сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль в ночь на субботу, 28 сентября, для проверки документов.
Они обратили внимание на то, что водитель вела себя очень странно и спросили не употребляла ли та запрещённые вещества. Москвичка не стала отпираться и рассказала о спрятанной у себя в трусах купюре с кокаином.
Источники в правоохранительных органах уверяют, что задержанная - именно Наталья Бочкарева. Сама артистка уже опровергла эту информацию в эфире Радио "Комсомольская правда".
"Сегодня в интернете появилась новость о том, что я была поймана с кокаином в трусах. Меня поначалу она даже порадовала и удивила, но потом я поняла, что люди, которые пытаются заработать на мне и сделать скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста", - говорится в сторис актрисы в Instagram.
Наталья пообещала узнать, откуда "ноги растут", и сделать так, чтобы ответственные за распространение слухов лица были наказаны. Напоследок она также призвала "не верить интернету".
Наталья Бочкарёва обратилась к подписчикам.
ИСТОЧНИК KP.RU