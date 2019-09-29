СЕГОДНЯ 04:33 2019-09-29T04:50:25+03:00

Российский сенатор уверен, что Меркель точно не понравился «пассаж» о том, что она «много говорит, но мало делает»

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Канцлеру Германии Ангеле Меркель вряд ли понравится то, что о ней говорили во время телефонной беседы президенты США и Украины, поэтому у Владимира Зеленского могут возникнуть проблемы в отношениях с Берлином, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином. Немцам явно не понравился пассаж, где Трамп говорит, что «Меркель много говорит, но мало делает», а Зеленский отвечает: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов», - написал он на своей странице в Twitter.

«Меркель это точно не оценила», - добавил российский сенатор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Дональду Трампу пришлось согласиться на публикацию стенограммы своего телефонного разговора с украинским коллегой из-за громкого скандала. А лидер Незалежной явно не рассчитывал на то, что их беседа станет достоянием общественности. В частности, он упрекал Германию в том, что она мало делает в плане санкционного давления на Россию и выразил сожаление, что Евросоюз не стал таким «большим партнером» Украины, как Соединенные Штаты.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU