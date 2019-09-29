«Демократы хотят забрать все»: Трамп опубликовал видеообращение к американцам

СЕГОДНЯ 01:50 2019-09-29T02:06:05+03:00

Президент США заявил, что демократы «пытаются остановить» его, потому что он борется за свою страну и ее граждан

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Глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал уже второй видеоролик за сутки, в котором обратился к американцам в связи с последними скандалами вокруг своей персоны и попытками противников отстранить его от власти.

«Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас!» - гласит подпись к видеообращению.

В частности, президент США поясняет согражданам, что происходящее сейчас – это «самый большой обман в истории американской политики».

«Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», - заявил Трамп, повторив, что республиканцы пытаются «осушить болото», потому что «на кон поставлена страна».

Первый ролик назывался «Я высушу это болото».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп в ходе телефонной беседы с Владимиром Зеленским выдал украинскому президенту информацию, которая может «нанести ущерб» интересам США, а также требовал расследовать деятельность Джо Байдена и его сына на Украине. Публикации вызвали громкий скандал, после чего демократы в конгрессе и заговорили об импичменте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU