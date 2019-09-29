В России молодежь готова урезать расходы ради путешествий

СЕГОДНЯ 14:14 2019-09-29T14:16:40+03:00

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Российская молодежь до 25 лет, которую еще называют поколение Z, не готова экономить на путешествиях. Такие данные приводит компания Booking.com, подготовившая исследование по заказу РБК. Для 60 процентов этой категории путешествия являются важной частью расходов. Почти 47 процентов заявили, что готовы экономить на прочих развлечениях их ежедневных тратах, только чтобы получить возможность посмотреть другие страны.

У 80 процентов уже готовы списки мест, которые они хотели бы посетить. Для сравнения, в мире таких всего 69 процентов. Однако, только треть респондентов уверено заявила, что планирует пять «грандиозных» путешествий на ближайшие десять лет.

Каждый четвертый представитель поколения Z любит путешествовать в одиночку, причем, чаще по миру (18 процентов), чем по России (11 процентов). Самым популярным направление у туристов из нашей страны, стал Гонконг – туда едут 35 процентов молодых людей. Еще 27 процентов выбирают Южную Корею. Примерно столько же 25 процентов, едет в Хорватию.

Выбирая отель, респонденты, отдают предпочтение не по расположению гостиницы или по виду из окон, главным является наличие Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU