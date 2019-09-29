"Фразы", которыми изъясняются все антиукраинские гниды" : Ницой закатила скандал из-за русскоязычного таксиста
украинская писательница пожаловалась в службу вызова такси, где ей заявили, что в компании не указывают водителям, на каком языке им общаться
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Украинская детская писательница Лариса Ницой закатила скандал таксисту из-за того, что он говорил с ней на русском языке.
Разгневанная женщина заявила, что мужчина сообщил ей, что не собирается разговаривать на украинском.
- Затем он выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды, - рассказала Ницой.
Далее писательница пожаловалась в службу вызова такси, где ей заявили, что в компании не указывают водителям, на каком языке им общаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU