"Фразы", которыми изъясняются все антиукраинские гниды" : Ницой закатила скандал из-за русскоязычного таксиста

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-29T17:14:21+03:00

украинская писательница пожаловалась в службу вызова такси, где ей заявили, что в компании не указывают водителям, на каком языке им общаться

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Украинская детская писательница Лариса Ницой закатила скандал таксисту из-за того, что он говорил с ней на русском языке.

Разгневанная женщина заявила, что мужчина сообщил ей, что не собирается разговаривать на украинском.

- Затем он выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды, - рассказала Ницой.

Далее писательница пожаловалась в службу вызова такси, где ей заявили, что в компании не указывают водителям, на каком языке им общаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU