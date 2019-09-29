Аналитик Bloomberg рассказал об угрозе российской нефтедобыче из-за глобального потепления
Аналитик издания Bloomberg Джулиан Ли рассказал, что таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет реальную угрозу для добычи российской нефти.
По словам специалиста, именно это послужило причиной решения РФ присоединиться к Парижскому соглашению о климате.
Ли ссылался на отчет Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики за 2017 год. Аналитик утверждает, что фундаменты в регионах вечной мерзлоты РФ на данный момент уже не могут выдерживать такую же нагрузку, как в 80-е годы прошлого века.
По его словам, несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20% в период с 1980 по 2010 год.
Джулиан Ли в беседе с Bloomberg также отметил, что влияние таяния вечной мерзлоты на арктические разработки нефти и газа можно снизить. Однако это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые подсчитали, какие страны потеряют больше всего денег из-за глобального потепления. США, Канада, Швейцария потеряют еще больше денег из-за глобального потепления, судя по рассчетам Кембриджского университета и МВФ.
ИСТОЧНИК KP.RU