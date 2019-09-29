2019-09-29T18:39:57+03:00
В мире

Аналитик Bloomberg рассказал об угрозе российской нефтедобыче из-за глобального потепления

По мнению эксперта, именно это стало причинной решения России присоединиться к Парижскому соглашению о климате
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Аналитик Bloomberg рассказал об угрозе российской нефтедобыче из-за глобального потепленияАналитик Bloomberg рассказал об угрозе российской нефтедобыче из-за глобального потепленияФото: EAST NEWS
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Аналитик издания Bloomberg Джулиан Ли рассказал, что таяние вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением представляет реальную угрозу для добычи российской нефти.

По словам специалиста, именно это послужило причиной решения РФ присоединиться к Парижскому соглашению о климате.

Ли ссылался на отчет Арктического совета Программы мониторинга и оценки Арктики за 2017 год. Аналитик утверждает, что фундаменты в регионах вечной мерзлоты РФ на данный момент уже не могут выдерживать такую же нагрузку, как в 80-е годы прошлого века.

По его словам, несущая способность арктических фундаментов снизилась более чем на 20% в период с 1980 по 2010 год.

Джулиан Ли в беседе с Bloomberg также отметил, что влияние таяния вечной мерзлоты на арктические разработки нефти и газа можно снизить. Однако это еще больше увеличит стоимость проектов в этой сфере.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые подсчитали, какие страны потеряют больше всего денег из-за глобального потепления. США, Канада, Швейцария потеряют еще больше денег из-за глобального потепления, судя по рассчетам Кембриджского университета и МВФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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