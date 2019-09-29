2019-09-29T23:58:56+03:00
Политика

В команде Зеленского считают, что его беседа с Трампом не испортила отношения Киева с Берлином и Парижем

Как заявил помощник президента Украины, «никто не звонил» с претензиями
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты Украины и США в телефонной беседе нелестно отзывались о канцлере ГерманииПрезиденты Украины и США в телефонной беседе нелестно отзывались о канцлере ГерманииФото: REUTERS
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Публикация стенограммы телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом не испортила отношений Киева с Берлином и Парижем. По крайней мере, как заявил помощник главы украинского государства Андрей Ермак, ни из Германии, ни из Франции «никто не звонил» с претензиями.

«Никто не звонил, я думаю, что сегодня общение лидеров происходит тогда, когда в этом есть случай, есть необходимость. Еще раз хочу повторить, что тот темп и та основа консультаций, которые мы имеем с Францией и Германией, она не претерпела никаких изменений. Я думаю, что она будет продолжаться в таком формате», - сказал он в интервью телеканалу «1+1».

Помощник президента добавил, что «в ближайшее время у лидеров стран будет возможность пообщаться именно на саммите «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время телефонной беседы лидеры США и Незалежной, в частности, обсуждали канцлера ФРГ. Трамп заявил, что Меркель «много говорит и мало делает» для Украины, на что Зеленский ему поддакнул – мол, «вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов». Кроме того, украинец упрекал Меркель и Макрона в том, что «они не работают так много, как должны работать для Украины», а также в недостаточном санкционном давлении на Россию.

Трампу объявили импичмент.

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Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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