В команде Зеленского считают, что его беседа с Трампом не испортила отношения Киева с Берлином и Парижем

29 Сент. 23:51 2019-09-29T23:58:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Публикация стенограммы телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом не испортила отношений Киева с Берлином и Парижем. По крайней мере, как заявил помощник главы украинского государства Андрей Ермак, ни из Германии, ни из Франции «никто не звонил» с претензиями.

«Никто не звонил, я думаю, что сегодня общение лидеров происходит тогда, когда в этом есть случай, есть необходимость. Еще раз хочу повторить, что тот темп и та основа консультаций, которые мы имеем с Францией и Германией, она не претерпела никаких изменений. Я думаю, что она будет продолжаться в таком формате», - сказал он в интервью телеканалу «1+1».

Помощник президента добавил, что «в ближайшее время у лидеров стран будет возможность пообщаться именно на саммите «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина).

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время телефонной беседы лидеры США и Незалежной, в частности, обсуждали канцлера ФРГ. Трамп заявил, что Меркель «много говорит и мало делает» для Украины, на что Зеленский ему поддакнул – мол, «вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов». Кроме того, украинец упрекал Меркель и Макрона в том, что «они не работают так много, как должны работать для Украины», а также в недостаточном санкционном давлении на Россию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Телефонный разговор Трампа с Зеленским: стенограмма

Беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского, за которую президента США пытаются подвергнуть импичменту, состоялась 25 июля. А 25 сентября ее обнародовал Белый дом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU