В Германии считают, что Зеленский в беседе с Трампом оскорбил Меркель

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-29T08:22:36+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая с американским коллегой Дональдом Трампом канцлера Германии, оскорбил не только лично Ангелу Меркель, но и все ее правительство, пишет немецкий журнал Spiegel.

Напомним, во время телефонной беседы лидеров США и Незалежной Трамп заявил, что Меркель «много говорит и мало делает» для Украины, на что Зеленский ему поддакнул – мол, «вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов». Кроме того, украинец упрекал Меркель и Макрона в том, что «они не работают так много, как должны работать для Украины», а также в недостаточном санкционном давлении на Россию.

В Берлине очень недовольны тем, что в разговоре с главой Белого дома нынешний украинский президент ни одного слова не сказал о вкладе Меркель в попытки урегулировать ситуацию на востоке его страны.

«В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел (Франк-Вальтер) Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», - приводит издание слова немецкого политика Рольфа Мютцениха, возглавляющего фракцию СДПГ в бундестаге.

Spiegel отмечает, что теперь послу Киева в Берлине Андрею Мельнику приходится как-то исправлять положение, заверяя немцев, что Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии».

Как писал сайт kp.ru, ранее член Совфеда Алексей Пушков выразил мнение, что после публикации беседы Трампа с Зеленским у Незалежной могут возникнуть проблемы в отношениях с ФРГ.

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ИСТОЧНИК KP.RU