Украина объявила, что закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб
Украина намерена закрыть часть Черного моря из-за очередных ракетных стрельб, которые планируется провести в Одесской области.
Об этом сообщил «Украинский милитарный портал», уточнив, что стрельбы пройдут 3 и 4 октября, именно на этот период будет ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населенным пунктом Лебедевка.
В сообщении не уточняется, какие именно ракетные комплексы вооруженные силы страны собираются задействовать в нынешних стрельбах.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Украина провела в Черном море испытания новых крылатых ракет, тогда военные учения тоже проходили на полигоне в Одесской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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