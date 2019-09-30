Украина объявила, что закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

СЕГОДНЯ 05:14 2019-09-30T05:34:48+03:00

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Украина намерена закрыть часть Черного моря из-за очередных ракетных стрельб, которые планируется провести в Одесской области.

Об этом сообщил «Украинский милитарный портал», уточнив, что стрельбы пройдут 3 и 4 октября, именно на этот период будет ограничен доступ к мысам Калфа, Ледники и части морской косы рядом с населенным пунктом Лебедевка.

В сообщении не уточняется, какие именно ракетные комплексы вооруженные силы страны собираются задействовать в нынешних стрельбах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Украина провела в Черном море испытания новых крылатых ракет, тогда военные учения тоже проходили на полигоне в Одесской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU