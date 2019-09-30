2019-09-30T12:36:38+03:00
Общество

Суд смягчил приговор Павлу Устинову: год условно

Ранее Тверской суд приговорил участника несанкционированного митинга к 3,5 годам колонии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Устинова суд первой инстанции приговорил к 3,5 годам колонииУстинова суд первой инстанции приговорил к 3,5 годам колонииФото: REUTERS
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Суд второй инстанции рассмотрел 30 сентября жалобу адвокатов Павла Устинова. Напомним, ранее Тверской суд приговорил его к 3,5 годам колонии за травму, нанесенную Росгвардейцу во время участия в несанкционированном митинге в Москве. Доказательствами вины Устинова стали показания свидетелей и потерпевшего. Принимать в качестве улик видео задержания суд не стал из-за отсутствия свободного телевизора для просмотра ролика.

Приговор в 3,5 года слишком суровым посчитали коллеги осужденного. Артисты театров столицы выступили с открытой защитой Павла Устинова. В итоге Генеральная прокуратура признала чрезмерно суровым. Устинова освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Его судьбы должно было решить заседание суда второй инстанции. Защита актера попросила суд приобщить к материалам дела видео задержания, которое по мнению адвокатов, является доказательством невиновности Устинова.

Задержание Павла Устинова.

Интересы актера в суде представляет известный адвокат Анатолий Кучерена. Он назвал приговор Устинову "абсурдным".

- Нужно быть совсем отчаявшимися человеком, чтобы "пойти" на четырех росгвардейцев, - приводит его слова РИА Новости.

Сам Павел Устинов выступил перед тем, как суд удалился в совещательную комнату, с очень короткой речью. Актер назвал себя мирным человеком, в момент задержания он хотел позвонить другу и не ожидал, что на него "нападут". Устинов также попросил не наказывать сотрудников Росгвардии за "превышение полномочий".

Приговор суда таков - год условно и два года испытательного срока.

Павел Устинов прибыл в Мосгорсуд на апелляцию приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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