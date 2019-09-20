Не решайте сгоряча, был ли вывих у плеча

Забирать из СИЗО 23-летнего парня приехали его сестра Юлия и мама Татьяна. В эту пятницу Мосгорсуд изменил меру пресечения для актера Павла Устинова. Его осудили на 3,5 года за то, что якобы он на несанкционированном митинге в Москве вывихнул плечо росгвардейцу. Павла отпустили домой под подписку о невыезде. В суд его не привозили - вывели по видеосвязи из изолятора.

На защиту Устинова встали известные актеры: от Максима Галкина до Сергея Безрукова.

Как выяснила «КП», на акцию протеста он попал случайно - договорился у метро «Пушкинская» о встрече с другом по работе. И чуть не загремел в тюрьму. Хотя Павел не фанат оппозиции. Даже наоборот. Он проходил срочку во Внутренних войсках, охранял фанатов во время чемпионата мира по футболу. В соцсетях постил цитаты Путина и картинки о достижениях русской армии.

Просто оказался не в том месте и не в то время.

- Считаю, это победа всех нас, - сказала журналистам мама Павла после суда. - Сегодняшний праздник, а его можно назвать праздником маленького правосудия, которое должно было осуществиться после первого заседания по апелляции меры пресечения, когда судья решил, что Павел заслуживает только СИЗО и особо опасный для общества человек. Сегодня уже совершенно с другим чувством я сижу на суде, потому что другой расклад событий. И, конечно, было очевидно, что после такого общественного бума решение стало другим. Теперь он не опасен, он может поехать домой.

Видео задержания разбирает известный инструктор по рукопашному бою.

Александр БОЙКО

В сети продолжают спорить из-за дела актера Павла Устинова. Его задержали 3 августа у станции метро «Пушкинская» (актер договорился встретиться там со своим другом). Блогеры ищут на ролике тот самый грозный прием, которым Устинов вывихнул плечо росгвардейцу, за что и был осужден на 3,5 года колонии.

Мы попросили изучить видео задержания Устинова известного инструктора рукопашного боя Юрия Кормушина. Вот как он разложил это столкновение.

ДЕЙСТВИЕ 1. Бойцы Росгвардии устремляются к Устинову. Один из них хватает его за руку, но тот уходит от захвата. Фото: youtube.com

ДЕЙСТВИЕ 2. Устинов выставляет руки вперед, кладет их на плечи сотруднику Росгвардии, пытаясь сохранить дистанцию, и начинает отходить назад. Фото: youtube.com

ДЕЙСТВИЕ 3. Устинов делает шаг в сторону и в этот момент опускает руки, которыми удерживал за плечи бойца, и боец падает. Фото: youtube.com

ДЕЙСТВИЕ 4. Боец Росгвардии, падая на локоть, как считают в суде, выбивает себе плечо. Фото: youtube.com

ДЕЙСТВИЕ 5. Устинова задерживают. Фото: youtube.com

Так какой из этого разбора можно сделать вывод?

- На своих занятиях я учу обороняться таким образом, чтобы моих учеников потом не привлекли за превышение самообороны, - говорит Кормушин. - Он никогда не признается, что, уходя от натиска, делал эти движения намеренно. Можно только предполагать, что он делает прихват за плечи, и то, как он движется, говорит о том, что у этого спортивного парня хорошие навыки самообороны. А может, это практика игры в регби или баскетбол. Там тоже важно, сдерживая натиск, грамотно отступать. Желания навредить я не вижу. На мой взгляд, эта тактика говорит о стремлении уйти от столкновения, не сблизиться с одетым в защиту бойцом, сохранить свое лицо. На последних кадрах мы видим, как Устинов закрывает лицо руками.

- За что же его осудили?

- Дело даже не в том, был ли вывих плеча, - объясняет Кормушин. - Даже если вы просто положили сотруднику правоохранительных органов руки на плечи и помешали двигаться, это уже будет расцениваться как помеха исполнению его служебных обязанностей. Ну а если вы при этом применили силу, то ее расценят как насилие. Применял ли силу Устинов? Думаю, вы сами можете ответить на этот вопрос, - сказал эксперт.

ОФИЦИАЛЬНО

«По характеру спокойный, коммуникабельный, инициативный, трудолюбивый, ответственный, отзывчивый, умеет контролировать свои эмоции. Хорошо адаптируется к новым условиям. По своим морально-деловым качествам ефрейтор Устинов Павел Геннадьевич соответствует занимаемой должности и рекомендуется для дальнейшего прохождения службы в структурах ФС ВНГ РФ, МВД и другие структуры» - это строки из служебной характеристики, которую получил Устинов после службы во Внутренних войсках.

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