2019-09-30T13:34:34+03:00
Политика

МИД России о переговорах с США по разоружению: Москва сохранит poker face

Ранее ООН отказались от предложения России ввести мораторий на размещение ракт средней степени дальности в Европе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Заместитель руководителя МИД России Сергей Рябков считает, что размещение ракет средней степени дальности в странах Европы «приведет к радикальному изменению задач по обеспечению безопасности Российской Федерации». Слова Рябкова приводит РБК. Такое заявление представитель российского министерства иностранных дел сделал после того, как ООН отвергли предложение России по разоружению. Предложение сочли «нереальным», напомним, что Москва уже разместила крылатую ракету комплекса «Искандер-М».

В интервью журналу «Международная жизнь» Рябков заявил, что Россия приближается к пониманию того, каким должен быть мир без ДРСМД. Но для того, чтобы понять, как действовать самим, необходимо понимание позиции США и НАТО.

- Заранее засвечивать, грубо говоря, что у нас есть какие-то свои наработки в этой сфере или высказывать там систему предпочтений, преференций - это, по большому счету, ослаблять собственную позицию, -сказал заместитель руководителя МИД.

Он привел в пример популярное американское выражение «лицо игрока в покер».

- Это человек, который не должен дрогнуть мускулом, когда держит карты перед собой, чтобы не дать понять противоположной стороне, насколько его позиция сильна. Вот нам надо покерное лицо держать все время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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